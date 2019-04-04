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Бизнес и законодательство 04.04.2019 12:58

В детском питании Малютка-2 обнаружены инородные вещества, продукт изъят из общественной продажи – АПБ

В Азербайджане введен временный запрет на использование и торговлю детским питанием «Малютка-2», говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Генеральной прокуратуры.

На основе поступивших на горячую линию «1003» АПБ жалоб на качество детского питания «Малютка-2», сотрудниками Агентства и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были предприняты совместные оперативные мероприятия.

«В процессе расследования в различных торговых сетях был проведен анализ детского питания «Малютка-2», в результате чего удалось выявить наличие внутри продукта непригодных к употреблению инородных веществ. Образцы продуктов направлены для дальнейшего анализа в соответствующую лабораторию института пищевой безопасности Азербайджана, где в настоящее время проводится изучение источников указанной продукции», - отмечается в документе.

В сообщении содержится также обращение к предпринимателям с рекомендацией изъять из продажи в торговых сетях детское питание «Малютка-2», к потребителям -воздержаться от использования этой продукции вплоть до получения результатов анализов.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТИ, ПИТАНИЕ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]