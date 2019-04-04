В детском питании Малютка-2 обнаружены инородные вещества, продукт изъят из общественной продажи – АПБ

В Азербайджане введен временный запрет на использование и торговлю детским питанием «Малютка-2», говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Генеральной прокуратуры.
На основе поступивших на горячую линию «1003» АПБ жалоб на качество детского питания «Малютка-2», сотрудниками Агентства и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были предприняты совместные оперативные мероприятия.
«В процессе расследования в различных торговых сетях был проведен анализ детского питания «Малютка-2», в результате чего удалось выявить наличие внутри продукта непригодных к употреблению инородных веществ. Образцы продуктов направлены для дальнейшего анализа в соответствующую лабораторию института пищевой безопасности Азербайджана, где в настоящее время проводится изучение источников указанной продукции», - отмечается в документе.
В сообщении содержится также обращение к предпринимателям с рекомендацией изъять из продажи в торговых сетях детское питание «Малютка-2», к потребителям -воздержаться от использования этой продукции вплоть до получения результатов анализов.
Р.Бабаев
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