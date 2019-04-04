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Дальнее зарубежье 04.04.2019 15:35

В ЕС сочли нарушением конституции Венесуэлы лишение Гуайдо парламентской неприкосновенности

ЕС не признает решение властей Венесуэлы лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Х.Гуайдо, оно противоречит венесуэльской конституции, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС отвергает решение, принятое непризнанным Национальным учредительным собранием, о лишении Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности", - говорится в заявлении Ф.Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Это решение представляет собой серьезное нарушение венесуэльской конституции, а также верховенства права и принципа разделения властей, так как единственный орган, у которого есть право лишать неприкосновенности членов парламента - Национальная ассамблея", - говорится в заявлении.

Такие действия ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности в Венесуэле, отметила Ф.Могерини. ЕС призывает уважать привилегии и неприкосновенность всех членов Национальной Ассамблеи и продолжит следить за ситуацией в Венесуэле, добавила она.

Председателя Национальной ассамблеи, Х.Гуайдо, ЕС считает законным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

В среду СМИ сообщили, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Х.Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]