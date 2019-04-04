В ЕС сочли нарушением конституции Венесуэлы лишение Гуайдо парламентской неприкосновенности

ЕС не признает решение властей Венесуэлы лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Х.Гуайдо, оно противоречит венесуэльской конституции, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"ЕС отвергает решение, принятое непризнанным Национальным учредительным собранием, о лишении Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности", - говорится в заявлении Ф.Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Это решение представляет собой серьезное нарушение венесуэльской конституции, а также верховенства права и принципа разделения властей, так как единственный орган, у которого есть право лишать неприкосновенности членов парламента - Национальная ассамблея", - говорится в заявлении.
Такие действия ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности в Венесуэле, отметила Ф.Могерини. ЕС призывает уважать привилегии и неприкосновенность всех членов Национальной Ассамблеи и продолжит следить за ситуацией в Венесуэле, добавила она.
Председателя Национальной ассамблеи, Х.Гуайдо, ЕС считает законным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
В среду СМИ сообщили, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Х.Гуайдо депутатской неприкосновенности.
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