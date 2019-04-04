ГТК увеличил в I квартале перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 39,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в I-ом квартале 2019 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 14,07 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-марте 2018 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 726 млн 990 тыс. манатов. Таким образом, в I-ом квартале 2019 года ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 39,5%.
За I-ом квартал 2019 года сборы по НДС составили 699 млн 856,7 тыс. манатов, акцизам – 77 млн 73,1 тыс. манатов, дорожному налогу - 9 млн 825,6 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 227 млн 314,6 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2019 год для ГТК определен в 3 млрд 702,6 млн манатов.
Н.Аббасова
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