В Азербайджане могут ограничить ставки по банковским кредитам - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана рассматривает возможность ограничения процентных ставок по банковским кредитам, сообщила глава отдела управления рисками Палаты Айтян Мамедова.

"Мы согласны с мнением, что ставки по банковским кредитам достаточно высокие, но законодательство в настоящее время не позволяет нам ограничивать банки в данном вопросе. У нас есть предложения по ограничению процентных ставок, но данный вопрос находится пока на стадии обсуждения", - сказала А.Мамедова в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану в четверг в Баку.

Член правления азербайджанского PASHA Bank Бахруз Нагиев, в свою очередь, отметил, что банки могут пойти на снижение процентных ставок по кредитам, но в этом случае понизятся и ставки по депозитам.

"Если все будут согласны держать средства в банки по ставке 6-7% годовых, то банки также будут готовы предоставлять кредиты дешевле", - подчеркнул он.

Средняя ставка по потребительским кредитам в Азербайджане в 2018 году составила 21%, что на 4 п.п. ниже показателя 2017 года. По бизнес-кредитам средняя ставка варьируется в пределах 15%.

А.Мамедов