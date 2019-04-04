Fitch в июле опубликует обновленный суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings планирует 19 июля 2019 года опубликовать обновленный суверенный рейтинг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.

«25 января 2019 года мы опубликовали новый рейтинг Азербайджана, обновленный рейтинг будет опубликован по нашим расчетам 19 июля», - отметили в агентстве.

Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе текущего года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

При этом власти Азербайджана рассчитывают на улучшение кредитного рейтинга, как минимум, на одну ступень.

По оценкам Fitch рост ВВП Азербайджана в 2019 году составит 3,5%, в 2020г – 3,6%.

А.Мамедов