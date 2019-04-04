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Макроэкономика 04.04.2019 13:48

Fitch в июле опубликует обновленный суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings планирует 19 июля 2019 года опубликовать обновленный суверенный рейтинг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.

«25 января 2019 года мы опубликовали новый рейтинг Азербайджана, обновленный рейтинг будет опубликован по нашим расчетам 19 июля», - отметили в агентстве.

Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе текущего года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

При этом власти Азербайджана рассчитывают на улучшение кредитного рейтинга, как минимум, на одну ступень.

По оценкам Fitch рост ВВП Азербайджана в 2019 году составит 3,5%, в 2020г – 3,6%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: FITCH, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]