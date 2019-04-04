Fitch в июле опубликует обновленный суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings планирует 19 июля 2019 года опубликовать обновленный суверенный рейтинг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.
«25 января 2019 года мы опубликовали новый рейтинг Азербайджана, обновленный рейтинг будет опубликован по нашим расчетам 19 июля», - отметили в агентстве.
Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе текущего года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.
При этом власти Азербайджана рассчитывают на улучшение кредитного рейтинга, как минимум, на одну ступень.
По оценкам Fitch рост ВВП Азербайджана в 2019 году составит 3,5%, в 2020г – 3,6%.
А.Мамедов
В Брюсселе стартовало 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан
В Азербайджане вступил в силу закон «О медиации»
Президент Азербайджана встретился с министром промышленности и торговли РФ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Авокадо в США подорожали на треть после угроз Трампа закрыть границу с Мексикой
Заявление США по встрече Помпео и Чавушоглу не отражает ее содержания - МИД Турции
Лидеры стран ЕврАзЭС намерены отметить заслуги Назарбаева в создании этого интеграционного объединения - Токаев
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»