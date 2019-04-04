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Бизнес и законодательство 04.04.2019 14:01

Компании из РФ заинтересованы в создании СП в Азербайджане для выхода на рынки третьих стран - Мантуров

Российские компании заинтересованы в создании совместных предприятий в Азербайджане, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Российские компании, которые участвуют в сегодняшнем бизнес-форуме, хотят нарастить объемы поставок в Азербайджан. Также есть компании, которые хотят создать здесь СП с дальнейшим выходом на рынки третьих стран", - сказал Д.Мантуров в четверг журналистам в Баку.

Он также отметил, что создание СП выгодно в плане сокращения логистических расходов, а также с учетом стратегического расположения Азербайджана.

«Мы также договорились с Ш.Мустафаевым (министр экономики Азербайджана - ИФ) встретится в начале июля в Екатеринбурге в рамках индустриального форума, где продолжим предметный диалог», - добавил министр.

В Баку в четверг состоялся форум в рамках деловой миссии российских компаний в Азербайджан. В нем приняли участие представители около 200 компаний, в том числе 60 – российских.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РФ, СП, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]