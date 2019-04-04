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Регион 04.04.2019 16:12

Грузия довольно скоро может стать членом НАТО - глава МИД Румынии

Грузия значительно приблизилась к вступлению в НАТО и может стать членом Североатлантического альянса "достаточно быстро", заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелескану.

"Я уверен, что рано или поздно Грузия станет членом НАТО. Мы не забыли, что в 2008 году на саммите в Бухаресте Грузию и Украину признали главными кандидатами на вступление в альянс. Думаю, что это произойдет достаточно быстро", - заявил Т.Мелескану после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Вашингтоне.

По словам Т.Мелескану, проведенные в последние годы грузинскими властями реформы значительно приблизили Грузию к вступлению в альянс, сообщает в четверг пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

"Грузия своим активным участием в операциях под эгидой НАТО практически уже ведет себя, как полноценный член альянса", - сказал глава МИД Румынии.

Ранее в четверг глава грузинского МИД заявил в Вашингтоне, что у Грузии на сегодняшний день есть все практические инструменты для того, чтобы стать полноценным членом НАТО и осталось странам-членам альянса осталось принять политическое решение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, РУМЫНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]