Грузия довольно скоро может стать членом НАТО - глава МИД Румынии

Грузия значительно приблизилась к вступлению в НАТО и может стать членом Североатлантического альянса "достаточно быстро", заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелескану.
"Я уверен, что рано или поздно Грузия станет членом НАТО. Мы не забыли, что в 2008 году на саммите в Бухаресте Грузию и Украину признали главными кандидатами на вступление в альянс. Думаю, что это произойдет достаточно быстро", - заявил Т.Мелескану после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Вашингтоне.
По словам Т.Мелескану, проведенные в последние годы грузинскими властями реформы значительно приблизили Грузию к вступлению в альянс, сообщает в четверг пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.
"Грузия своим активным участием в операциях под эгидой НАТО практически уже ведет себя, как полноценный член альянса", - сказал глава МИД Румынии.
Ранее в четверг глава грузинского МИД заявил в Вашингтоне, что у Грузии на сегодняшний день есть все практические инструменты для того, чтобы стать полноценным членом НАТО и осталось странам-членам альянса осталось принять политическое решение.
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