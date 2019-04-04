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Бизнес и законодательство 04.04.2019 14:21

Минэкономики начало прием документов от предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas, для выдачи материальной помощи

Министерство экономики Азербайджана в четверг начало прием документов для получения материальной помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas», сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь будет выдаваться посредством двух банков – Kapital Bank и Azer-Turk Bank», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в четверг.

Как сообщалось ранее, предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.

Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.

Выплату помощи будет производить Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA). Агентство в течение пяти дней перечислит материальную помощь на пластиковые карты предпринимателей.

Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.

Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.

По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЦ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]