Минэкономики начало прием документов от предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas, для выдачи материальной помощи

Министерство экономики Азербайджана в четверг начало прием документов для получения материальной помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas», сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь будет выдаваться посредством двух банков – Kapital Bank и Azer-Turk Bank», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в четверг.
Как сообщалось ранее, предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.
Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.
Выплату помощи будет производить Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA). Агентство в течение пяти дней перечислит материальную помощь на пластиковые карты предпринимателей.
Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.
Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.
По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.
Б.Рустамбеков
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