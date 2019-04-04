Заявление США по встрече Помпео и Чавушоглу не отражает ее содержания - МИД Турции

Турция в четверг раскритиковала госдеп США за заявление по недавней встрече главы МИД Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает агентство "Анадолу".
"Опубликованное заявление госдепартамента, очевидно подготовленное до встречи между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и государственным секретарем Майком Помпео, не только не отражает содержания встречи, но и содержит темы, которые даже не поднимались в ходе этой встречи", - заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.
Х.Аской призвал Вашингтон с большей осторожностью подходить к подготовке подобных заявлений. Агентство не уточняет, о какие именно темы не поднимались на встрече М.Чавушоглу и М.Помпео.
В среду М.Помпео и М.Чавушоглу провели встречу за закрытыми дверями в Вашингтоне.
В заявлении госдепа по итогам встречи говорится, что М.Помпео в ходе встречи выразил поддержку переговорам по Сирии, в то же время "предупредив о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе".
Госсекретарь "обсудил свою обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией российских С-400", говорится в заявлении.
Также М.Помпео, по заявлению госдепа, призвал к скорейшему решению вопросов с "безосновательно задержанными гражданами США".
В Брюсселе стартовало 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан
В Азербайджане вступил в силу закон «О медиации»
Президент Азербайджана встретился с министром промышленности и торговли РФ
Минэкономики начало прием документов от предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas, для выдачи материальной помощи
Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС
Компании из РФ заинтересованы в создании СП в Азербайджане для выхода на рынки третьих стран - Мантуров
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»