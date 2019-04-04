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Регион 04.04.2019 14:31

Заявление США по встрече Помпео и Чавушоглу не отражает ее содержания - МИД Турции

Турция в четверг раскритиковала госдеп США за заявление по недавней встрече главы МИД Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает агентство "Анадолу".

"Опубликованное заявление госдепартамента, очевидно подготовленное до встречи между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и государственным секретарем Майком Помпео, не только не отражает содержания встречи, но и содержит темы, которые даже не поднимались в ходе этой встречи", - заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Х.Аской призвал Вашингтон с большей осторожностью подходить к подготовке подобных заявлений. Агентство не уточняет, о какие именно темы не поднимались на встрече М.Чавушоглу и М.Помпео.

В среду М.Помпео и М.Чавушоглу провели встречу за закрытыми дверями в Вашингтоне.

В заявлении госдепа по итогам встречи говорится, что М.Помпео в ходе встречи выразил поддержку переговорам по Сирии, в то же время "предупредив о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе".

Госсекретарь "обсудил свою обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией российских С-400", говорится в заявлении.

Также М.Помпео, по заявлению госдепа, призвал к скорейшему решению вопросов с "безосновательно задержанными гражданами США".

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЗАЯВЛЕНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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