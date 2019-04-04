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СНГ 04.04.2019 15:45

Парламент Киргизии принял поправки, предусматривающие возможность лишения неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии в четеверг принял в третьем окончательном чтении поправки в закон о гарантиях деятельности президента страны, которые предусматривают возможность лишения неприкосновенности экс-президента страны, если он будет заниматься активной политической деятельностью, сообщает корреспондент "Интерфакса".

За принятие закона проголосовали 111 депутатов из 120.

Принятый закон предусматривает, что "экс-президент Киргизии не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии".

"В случае несоблюдения экс-президентом установленных ограничений, по представлению генерального прокурора актом президента Киргизии прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета", - говорится в принятом законе.

К числу гарантий относится статус неприкосновенности бывшего президента, который "распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку".

Вместе с тем принятый закон гарантирует бывшему главе государства неприкосновенность, если он не будет заниматься политикой, хотя ранее парламентарии предлагали полностью отменить его, как несоответствующий Конституции.

Вместе с тем закон о гарантиях дополнили нормой, допускающей привлечение к уголовной ответственности экс-президента Киргизии после лишения его соответствующего статуса. Решение об этом может принять парламент большинством голосов "на основании выдвинутого в отношении экс-президента обвинения в совершении особо тяжкого преступления (на посту главы государства - ИФ), подтвержденного заключением Генерального прокурора".

Несмотря на то, что в парламентском комитете по конституционным вопросам утверждают, что все принятые изменения не направлены против экс-президента Киргизии Алмабека Атамбаева, его сторонники уверены в обратном.

Ранее депутат парламента и заместитель возглавляемой бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Ирина Карамушкина заявила "Интерфаксу", что "закон о лишении неприкосновенности экс-главы государства направлен против А.Атамбаева, и сводится к тому, что если закон подпишет глава государства, то любой президент из-за боязни преследования будет бояться перейти в статус экса".

В свою очередь другой заместитель председателя СДПК, депутат парламента Асель Кодуранова заявила, что "нормы о возможности лишения неприкосновенности за участие в политической жизни, невозможность занимать пост лидера партии противоречат Конституции, изначально норма о неприкосновенности вводилась для стабильной передачи власти, и в случае подписания закона мы можем лишиться этого".

19 декабря 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что инициированные в парламенте страны поправки в закон о гарантиях президента не направлены против бывшего главы государства А.Атамбаева. На тот момент предлагаемые в закон изменения касались исключения статьи о гарантиях бывшему главе государства неприкосновенности, но речь не шла о возможности ее лишения в случае занятий политической деятельностью.

6 апреля СДПК намерена провести съезд, повестка дня его не известна, но источник в партии сообщил, что вопрос о переизбрании лидера партии на обсуждение не выносится.

Накануне на съезде в Бишкеке политические противники А.Атамбаева в СДПК заявили об исключении экс-президента из партии и провозгласили своим лидером экс-губернатора Чуйской области Сагынбека Абдрахманова. Официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева заявила "Интерфаксу", что "С.Абдрахманов провел съезд с людьми, которые не имеют отношения к СДПК. И съезд, и делегаты являются "фейками".

А.Атамбаев ранее не скрывал намерений участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года.

В Киргизии только два бывших президента страны - Роза Отунбаева и А.Атамбаев - обладают официальным статусом экс-президентов. Р.Отунбаева возглавляет общественный благотворительный фонд и занимается исключительно социальными проектами.

Два других бывших руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были лишены этого статуса, так как покинули свои посты под давлением оппозиции в результате событий марта 2005 года и апреля 2010 года, признанных в Киргизии народными революциями.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ


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