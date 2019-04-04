Президент Эстонии видит в двуязычной школе угрозу для эстонской культуры

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что существующее в стране двуязычное образование на эстонском и русском языках представляет опасность для эстонского языка и культуры.
"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для эстонского языка и культуры и никак не является связующим фактором Эстонского государства", - заявила К.Кальюлайд в четверг, открывая первое заседание парламента нового созыва.
По ее словам, низкий уровень знания эстонского языка является одним из ключевых факторов существующей в столице и других крупных центрах социальной изоляции.
Она посетовала, что "у нас все еще нет сети детских садов и школ, работающих только на эстонском языке".
"У нас один государственный язык. Мы отвечаем, чтобы его знали все - от отправляющиеся из детских садов в школы до школьных учителей", - подчеркнула К.Кальюлайд.
Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Россию 18 апреля в связи с открытием здания эстонского посольства в Москве после реставрационных работ. Также готовится ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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