Президент Эстонии видит в двуязычной школе угрозу для эстонской культуры

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что существующее в стране двуязычное образование на эстонском и русском языках представляет опасность для эстонского языка и культуры.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для эстонского языка и культуры и никак не является связующим фактором Эстонского государства", - заявила К.Кальюлайд в четверг, открывая первое заседание парламента нового созыва.

По ее словам, низкий уровень знания эстонского языка является одним из ключевых факторов существующей в столице и других крупных центрах социальной изоляции.

Она посетовала, что "у нас все еще нет сети детских садов и школ, работающих только на эстонском языке".

"У нас один государственный язык. Мы отвечаем, чтобы его знали все - от отправляющиеся из детских садов в школы до школьных учителей", - подчеркнула К.Кальюлайд.

Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Россию 18 апреля в связи с открытием здания эстонского посольства в Москве после реставрационных работ. Также готовится ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.