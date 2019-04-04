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Дальнее зарубежье 04.04.2019 16:34

Президент Эстонии видит в двуязычной школе угрозу для эстонской культуры

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что существующее в стране двуязычное образование на эстонском и русском языках представляет опасность для эстонского языка и культуры.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для эстонского языка и культуры и никак не является связующим фактором Эстонского государства", - заявила К.Кальюлайд в четверг, открывая первое заседание парламента нового созыва.

По ее словам, низкий уровень знания эстонского языка является одним из ключевых факторов существующей в столице и других крупных центрах социальной изоляции.

Она посетовала, что "у нас все еще нет сети детских садов и школ, работающих только на эстонском языке".

"У нас один государственный язык. Мы отвечаем, чтобы его знали все - от отправляющиеся из детских садов в школы до школьных учителей", - подчеркнула К.Кальюлайд.

Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Россию 18 апреля в связи с открытием здания эстонского посольства в Москве после реставрационных работ. Также готовится ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДВУЯЗЫЧИЕ, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]