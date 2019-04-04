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Дальнее зарубежье 04.04.2019 16:44

Десятки тысяч домов остались без электричества после сильного снегопада в Альпах

Сильный снегопад на востоке Франции привел в четверг к серьезным проблемам с электроснабжением.

Так, французская компания электроснабжения Enedis сообщила, что без света осталось около 50 тыс. жилых домов.

"Снегопад затронул территорию Францию и оставил без электричества 50 тыс. домов", - говорится в Twitter отделения компании, работающего в альпийском регионе.

Речь идет о департаментах Верхняя Савойя, Изер и Савойя.

В Enedis отметили, что сотрудники компании в настоящее время работают над устранением проблем и пытаются восстановить подачу электричества.

Однако французские СМИ сообщают, что многие дорогие, ведущие к пострадавшим районам, по-прежнему завалены снегом, в результате чего доступ специалистов в отдаленные населенные пункты затруднен.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЛЬПЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]