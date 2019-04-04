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Дальнее зарубежье 04.04.2019 14:44

Авокадо в США подорожали на треть после угроз Трампа закрыть границу с Мексикой

Стоимость авокадо в США увеличилась на 34% за один день торгов после того, как президент Дональд Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой.

Цена 10-килограммового ящика авокадо сорта Хасс во вторник подскочила до 390 песо ($20,3), рекордными темпами более чем за десятилетие. При этом, по словам аналитика Rabobank Роланда Фумаси, если президент действительно исполнит свою угрозу, цена может вырасти в два-три раза.

США закупают 75-80% авокадо именно в Мексике. В последнее время авокадо очень популярен среди американцев - из него делают традиционный соус гуакамоле, добавляют в салаты и тосты.

Д.Трамп во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Конгресс не ужесточит иммиграционное законодательство и если Мексика со своей стороны не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

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Тэги: США, МЕКСИКА, АВОКАДО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]