Авокадо в США подорожали на треть после угроз Трампа закрыть границу с Мексикой

Стоимость авокадо в США увеличилась на 34% за один день торгов после того, как президент Дональд Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой.
Цена 10-килограммового ящика авокадо сорта Хасс во вторник подскочила до 390 песо ($20,3), рекордными темпами более чем за десятилетие. При этом, по словам аналитика Rabobank Роланда Фумаси, если президент действительно исполнит свою угрозу, цена может вырасти в два-три раза.
США закупают 75-80% авокадо именно в Мексике. В последнее время авокадо очень популярен среди американцев - из него делают традиционный соус гуакамоле, добавляют в салаты и тосты.
Д.Трамп во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Конгресс не ужесточит иммиграционное законодательство и если Мексика со своей стороны не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.
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