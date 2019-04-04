Пресс-релиз

13 апреля более чем на 3100 площадках по всему миру будет проходить образовательная акция «Тотальный диктант». На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран. По оценкам организаторов, в акции 13 апреля примут участие более 250 тысяч человек. Традиционные площадки Тотального диктанта — вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы.
В Азербайджане Тотальный диктант будет проходить уже четвертый раз. Площадкой его проведения в этом году станет Азербайджанский университет языков (адрес: город Баку, улица Р. Бейбутова, 134). Акция организована при участии представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Принять участие в акции можно и онлайн — трансляции пройдут из шести городов мира, так что поклонники проекта смогут написать все четыре фрагмента текста Павла Басинского дистанционно.
Начало – в 15:00 часов. Регистрация на сайте totaldict.ru открылась 3 апреля.
Справка
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёр Тотального путешествия — Горьковский автозавод (ГАЗ). Логистический партнёр — Почта России. Генеральный партнёр всемирной акции — компания «Берлинго». Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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