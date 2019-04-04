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Карабахский конфликт 04.04.2019 15:03

Глава Минобороны Азербайджана раскрыл некоторые детали «четырехдневной войны» с Арменией: «Линия Оганяна» была прорвана за 18 минут

Хваленная «линия Оганяна» в зоне нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года была пройдена азербайджанской армией всего за 18 минут, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Говорят, якобы азербайджанская армия прошла линию («линия Оганяна» в ходе боестолкновений в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта - ИФ) за 1-2 часа. Я вам говорю, эта линия была прорвана за 18 минут», - сказал З.Гасанов в интервью государственному телеканалу АзТВ.

По его словам, после того, как азербайджанская армия прорвала «линию Оганяна», армянские военные стали бежать. «Вопрос не в том, насколько продвинулась азербайджанская армия (после прорыва «линии Оганяна» - ИФ). Каждый клочок земли дорог для нас. Тут вопрос противостояния двух армий», - сказал министр.

З.Гасанов подчеркнул, что Армения в ходе апрельских боестолкновений объявила мобилизацию, тогда как азербайджанская армия в этих боях задействовала всего 20% своего потенциала. «Есть кадры, которые подтверждают, как из Еревана с музыкой отправляют в Карабах стариков. В итоге, как вы знаете, они даже не смогли доехать до Карабаха (автобус с добровольцами первой карабахской войны был атакован азербайджанским беспилотником-камикадзе - ИФ)»,- отметил он.

«После первой атаки я приехал на линию соприкосновения. Мой командный пункт находился в направлении Лелетепе (освобожденная в ходе «четырехдневной войны» в апреле 2016 года стратегическая возвышенность в южном направлении карабахского фронта – ИФ). Я управлял оттуда. Бои проходили в трудных условиях. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление ночью, в горах и с непосредственного соприкосновения с противником», - подчеркнул З.Гасанов.

Министр отметил, что итоги «апрельской войны» оказались для Армении катастрофические. «Более 300 человек личного состава ВС Армении были уничтожены, количество раненных составляло около 1 тыс. военнослужащих», - сказал З.Гасанов.

Он также коснулся «приказа» перейти в контрнаступление в апреле 2016 года. «У меня иногда спрашивают, кто дал приказ? Мы всегда должны быть готовы к действиям противника. Планы разрабатываются и утверждаются заблаговременно, определяются обязательства различных лиц в воинских частях. В случае необходимости они действуют согласно утвержденному плану. То есть они уже знали, как нужно пресечь провокацию. Командиры действовали по этому плану. Сказать, что кто-то дал приказ… Общий приказ был дан давно, т.к. идет война»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ВОЙНА


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