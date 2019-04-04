Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2019 17:01

Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд британцам после Brexit

Европарламент в четверг принял меру, позволяющую британцам приезжать в ЕС без визы даже в случае Brexit без соглашения, сообщает пресс-служба парламента.

За меру проголосовали 502 члена парламента, против нее - 81 депутат, воздержались 29.

Европарламент подчеркивает, что безвизовые условия будут действовать только в том случае, если Великобритания также не введет визы ни для одной из стран-членов ЕС.

"Граждане Великобритании смогут на короткий период въезжать в ЕС без визы при условии, что граждане ЕС смогут на таких же условиях приезжать в Великобританию", - говорится в сообщении Европарламента.

Мера будет применяться со дня, когда Великобритания покинет ЕС. В настоящее время ближайшей возможной датой Brexit является 12 апреля.

Граждане Великобритании смогут находиться в ЕС на протяжении 90 дней подряд в любой 180-дневный период.

После одобрения парламента законопроект должен официально одобрить совет министров ЕС, и до 12 апреля он будет внесен в Официальный журнал ЕС для того, чтобы ЕС к этой дате был готов к Brexit без соглашения.

Это решение по визам будет применяться для всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии, где действует собственная визовая политика в отношении Великобритании. Также решение распространяется на страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИЗЫ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit - Барнье Мэй заявила о неких "новых идеях" в переговорах с ЕС по Brexit Барнье отверг возможность ограничения по времени для плана по Ирландии В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой В Европарламенте призвали британский парламент к ответственности перед дебатами по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]