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СНГ 04.04.2019 17:16

Спикер сената Казахстана Назарбаева приглашена на заседание МПА

Очередное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ состоится в апреле, сообщила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Валентина Матвиенко (...) проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированном на апрель текущего года очередном заседании МПА, на которое приглашена председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева", - говорится сообщении пресс-службы президента Казахстана, опубликованном в четверг.

К.Токаев поблагодарил спикера Совета Федерации за совместную работу по укреплению межгосударственных парламентских связей и плодотворное сотрудничество по линии международных структур.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, МПА, ЗАСЕДАНИЕ, НАЗАРБАЕВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]