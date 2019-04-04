Спикер сената Казахстана Назарбаева приглашена на заседание МПА

Очередное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ состоится в апреле, сообщила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Валентина Матвиенко (...) проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированном на апрель текущего года очередном заседании МПА, на которое приглашена председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева", - говорится сообщении пресс-службы президента Казахстана, опубликованном в четверг.

К.Токаев поблагодарил спикера Совета Федерации за совместную работу по укреплению межгосударственных парламентских связей и плодотворное сотрудничество по линии международных структур.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.