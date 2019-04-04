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Дальнее зарубежье 04.04.2019 17:32

Китайские дипломаты помогают гражданке КНР, задержанной за незаконное проникновение в резиденцию Трампа

Гражданка Китая, задержанная за незаконное проникновение на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (Флорида), получила консульскую помощь, сообщает агентство Associated Press.

В ходе брифинга в четверг представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что китайские власти были проинформированы о ситуации с задержанием. По его словам, представители генконсульства КНР в Хьюстоне связались с женщиной и предоставили ей необходимую консульскую помощь.

Гражданку Китая Чжан Юйцзин обвиняют в незаконном проникновении на территорию президентской резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей президенту США Д.Трампу. Инцидент произошел в конце марта.

Первоначально женщина убедила охранников, что собирается воспользоваться местным бассейном. После того, как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов частного клуба Мар-а-Лаго, она смогла попасть на территорию. Там она заявила, что прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Она показала сотруднику безопасности документы, якобы подтверждавшие, что она приглашена на событие, однако тот не смог прочитать их, так как текст был на китайском языке.

После этого Чжан Юйцзин была задержана сотрудниками спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук, жесткий диск и флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы.

Во время допроса женщина сообщила, что она отправилась из Шанхая во Флориду по просьбе своего китайского друга по имени Чарльз, чтобы присутствовать на мероприятии под эгидой ООН и "попытаться поговорить с членом семьи президента о китайских и американских внешнеэкономических отношениях".

Отмечается, что изначально Юцзин Чжан вела себя так, будто не понимает по-английски, но во время интервью с агентами она "продемонстрировала подробное знание и способность разговаривать и понимать даже тонкие нюансы английского языка".

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Тэги: КИТАЙ, США, ТРАМП, РЕЗИДЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]