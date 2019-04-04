Россия предлагает Азербайджану сотрудничество по поставке легких пассажирских судов - Мантуров

РФ и Азербайджан могут наладить сотрудничество в сфере поставки легких пассажирских судов, в том числе на подводных крыльях, заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Перспективные направления двустороннего сотрудничества в сферах автомобилестроения, авиации, судостроения, сельхозмашиностроения и фармацевтики обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и Д.Мантуров в четверг в Баку, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

«В ходе встречи Д.Мантуров отметил, что есть перспективы для развития сотрудничества двух стран в судостроительной отрасли. В качестве интересной для обсуждения темы министр назвал поставки легких пассажирских судов, в том числе на подводных крыльях», - отмечается в информации.

Российский министр также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа «Ми». «Планируется создать полноценное ремонтное предприятие, которое могло бы работать с нашей вертолетной техникой, используемой в Азербайджане», - отметил он.

Д.Мантуров также отметил наличие потенциала для увеличения поставок в Азербайджан железнодорожной и сельскохозяйственной техники, а также для развития сотрудничества в сфере фармацевтической промышленности и энергетического машиностроения.

Н.Аббасова