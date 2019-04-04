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Транспорт и связь 04.04.2019 15:16

Россия предлагает Азербайджану сотрудничество по поставке легких пассажирских судов - Мантуров

РФ и Азербайджан могут наладить сотрудничество в сфере поставки легких пассажирских судов, в том числе на подводных крыльях, заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Перспективные направления двустороннего сотрудничества в сферах автомобилестроения, авиации, судостроения, сельхозмашиностроения и фармацевтики обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и Д.Мантуров в четверг в Баку, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

«В ходе встречи Д.Мантуров отметил, что есть перспективы для развития сотрудничества двух стран в судостроительной отрасли. В качестве интересной для обсуждения темы министр назвал поставки легких пассажирских судов, в том числе на подводных крыльях», - отмечается в информации.

Российский министр также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа «Ми». «Планируется создать полноценное ремонтное предприятие, которое могло бы работать с нашей вертолетной техникой, используемой в Азербайджане», - отметил он.

Д.Мантуров также отметил наличие потенциала для увеличения поставок в Азербайджан железнодорожной и сельскохозяйственной техники, а также для развития сотрудничества в сфере фармацевтической промышленности и энергетического машиностроения.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, СУДА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]