Азербайджанская армия в любую минуту может начать боевые действия против Армении в Карабахе – глава Минобороны

ОАО «Azersilah» полностью обеспечивает азербайджанскую армию боеприпасами, что позволяет Баку начать боевые действия против Армении в зоне карабахского фронта в любую минуту, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
«Azersilah сегодня полностью обеспечивает нашу армию боеприпасами. Поэтому, мы в любую минуту мы можем спокойно начать боевые действия (в зоне карабахского фронта – ИФ)», - сказал З.Гасанов в интервью государственному телеканалу АзТВ.
Помимо этого, как отметил министр, предприятия «Azersilah» изготавливают качественное вооружение различного назначения, БПЛА, проводят модернизацию бронетехники и много другого.
Министр также коснулся реформ в армейском строительстве и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих. «В текущем году реконструкция воинских частей будет завершена на 90%. В следующем году мы хотим довести эту работу до 100%. Для офицеров строятся служебные квартиры рядом с воинскими частями. А военнослужащие, прослужившие более 20 лет, получают от государства жилье»,- отметил министр.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января 2019 года подписал распоряжение о создании ОАО «Azersilah» на базе расформированного министерства оборонной промышленности. ОАО является коммерческим юрлицом, которое занимается организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом. Создание ОАО «Azersilah» нацелено на превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров в регионе по производству оружия за счет оптимизации структуры госуправления, обеспечения устойчивого развития оборонной промышленности, еще большего усовершенствования механизмов управления в этой сфере и эффективного использования существующего потенциала на новом этапе индустриализации.
Ф.Исазаде
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