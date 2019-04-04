Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 04.04.2019 15:23

Азербайджанская армия в любую минуту может начать боевые действия против Армении в Карабахе – глава Минобороны

ОАО «Azersilah» полностью обеспечивает азербайджанскую армию боеприпасами, что позволяет Баку начать боевые действия против Армении в зоне карабахского фронта в любую минуту, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Azersilah сегодня полностью обеспечивает нашу армию боеприпасами. Поэтому, мы в любую минуту мы можем спокойно начать боевые действия (в зоне карабахского фронта – ИФ)», - сказал З.Гасанов в интервью государственному телеканалу АзТВ.

Помимо этого, как отметил министр, предприятия «Azersilah» изготавливают качественное вооружение различного назначения, БПЛА, проводят модернизацию бронетехники и много другого.

Министр также коснулся реформ в армейском строительстве и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих. «В текущем году реконструкция воинских частей будет завершена на 90%. В следующем году мы хотим довести эту работу до 100%. Для офицеров строятся служебные квартиры рядом с воинскими частями. А военнослужащие, прослужившие более 20 лет, получают от государства жилье»,- отметил министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января 2019 года подписал распоряжение о создании ОАО «Azersilah» на базе расформированного министерства оборонной промышленности. ОАО является коммерческим юрлицом, которое занимается организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом. Создание ОАО «Azersilah» нацелено на превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров в регионе по производству оружия за счет оптимизации структуры госуправления, обеспечения устойчивого развития оборонной промышленности, еще большего усовершенствования механизмов управления в этой сфере и эффективного использования существующего потенциала на новом этапе индустриализации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВОЙНА


Похожие новости


Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД Глава Минобороны Азербайджана обещает встретиться с армянским коллегой в Ереване в случае начала новой войны за Карабах Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев Азербайджан может воспользоваться правом по восстановлению территориальной целостности в случае провала переговоров по Карабаху - АП Попытки Армении изменить формат переговоров по Карабаху неприемлемы – президент Азербайджана Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют готовность Алиева и Пашиняна встретиться

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]