Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $69,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному росту в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,24 (0,35%) - до $69,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на $0,25 (0,4%) - до $62,71 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 7,24 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 500 тыс. баррелей.

Тем временем резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с.

Также позитивным фактором для рынка в четверг стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.