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ТЭК 04.04.2019 15:29

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $69,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному росту в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,24 (0,35%) - до $69,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на $0,25 (0,4%) - до $62,71 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 7,24 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 500 тыс. баррелей.

Тем временем резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с.

Также позитивным фактором для рынка в четверг стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]