Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 04.04.2019 15:30

Баку и Брюссель согласовали 90% вопросов по новому соглашению о партнерстве - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с оптимизмом оценивает перспективы завершения в ближайшее время переговоров по заключению нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом.

«В первую очередь, необходимо обсудить направления, по которым мы будем двигаться с нашим новым двусторонним соглашением. Верю, что мы очень близки к завершению переговоров», - заявил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. «Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями», - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд «круглых столов» и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

«Я положительно настроен касательно наличия совместных возможностей в направлении скорейшего завершения переговоров. Однако, для Азербайджана самым важным вопросом является их содержание», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Как сообщалось, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению об «открытом небе» - Еврокомиссия Белоруссия хотела бы как можно скорее заключить базовое соглашение с ЕС - премьер Румас Азербайджан и ЕС до конца января проведут переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве Представители Совета ЕС и Европарламента согласовали директиву по пластиковым отходам Совет ЕС и Европарламент договорились по директиве и регламенту об электроэнергии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]