Баку и Брюссель согласовали 90% вопросов по новому соглашению о партнерстве - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с оптимизмом оценивает перспективы завершения в ближайшее время переговоров по заключению нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом.

«В первую очередь, необходимо обсудить направления, по которым мы будем двигаться с нашим новым двусторонним соглашением. Верю, что мы очень близки к завершению переговоров», - заявил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. «Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями», - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд «круглых столов» и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

«Я положительно настроен касательно наличия совместных возможностей в направлении скорейшего завершения переговоров. Однако, для Азербайджана самым важным вопросом является их содержание», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Как сообщалось, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Р.Бабаев