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Дальнее зарубежье 04.04.2019 17:43

Профсоюз израильского МИД объявил забастовку

Профсоюз МИД Израиля объявил, что работники внешнеполитического ведомства не будут заниматься доставкой из-за рубежа на родину избирательных урн.

Данная акция проводится в связи с намерением заставить дипломатов платить налоги со средств, выделяемых на проведение сотрудниками посольств представительских мероприятий, причем задним числом, сообщило в четверг издание NEWSru Israel.

2 апреля завершился зарубежный этап выборов в парламент Израиля, в ходе которого голосовали официальные представители МИД Израиля, Еврейского агентства и Еврейского национального фонда и члены их семей в 96 странах мира.

В голосовании за рубежом приняли участие около 4 тыс. человек из 5 тыс. обладателей права голоса, что составляет явку 76%, то есть на 8% выше, чем на предыдущих выборах.

Издание отмечает, что, несмотря на забастовку дипломатов, избирательные урны все же будут доставлены в Израиль и вскрыты вечером 9 апреля, по окончании выборов, вместе со всеми остальными избирательными урнами.

Рабочий комитет - профсоюз МИД Израиля уже не первый раз объявляет забастовку, требуя повышения зарплат, условий труда и жизни, в том числе в ходе зарубежных командировок. Одной из форм таких акций является отказ от организации и сопровождения визитов израильских и зарубежных официальных лиц.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИД, ПРОФСОЮЗ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]