Профсоюз израильского МИД объявил забастовку

Профсоюз МИД Израиля объявил, что работники внешнеполитического ведомства не будут заниматься доставкой из-за рубежа на родину избирательных урн.
Данная акция проводится в связи с намерением заставить дипломатов платить налоги со средств, выделяемых на проведение сотрудниками посольств представительских мероприятий, причем задним числом, сообщило в четверг издание NEWSru Israel.
2 апреля завершился зарубежный этап выборов в парламент Израиля, в ходе которого голосовали официальные представители МИД Израиля, Еврейского агентства и Еврейского национального фонда и члены их семей в 96 странах мира.
В голосовании за рубежом приняли участие около 4 тыс. человек из 5 тыс. обладателей права голоса, что составляет явку 76%, то есть на 8% выше, чем на предыдущих выборах.
Издание отмечает, что, несмотря на забастовку дипломатов, избирательные урны все же будут доставлены в Израиль и вскрыты вечером 9 апреля, по окончании выборов, вместе со всеми остальными избирательными урнами.
Рабочий комитет - профсоюз МИД Израиля уже не первый раз объявляет забастовку, требуя повышения зарплат, условий труда и жизни, в том числе в ходе зарубежных командировок. Одной из форм таких акций является отказ от организации и сопровождения визитов израильских и зарубежных официальных лиц.
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