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СНГ 04.04.2019 18:04

Лукашенко второй раз за три месяца встретился с украинским политиком Медведчуком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в четверг с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В начале встречи А.Лукашенко поинтересовался, как В.Медведчук оценивает перспективу развития событий на Украине.

Украинский политик отметил, президент А.Лукашенко точно предсказал победителей первого тура выборов президента Украины.

"Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил В.Медведчук.

Он напомнил, что уже тогда президент Белоруссии предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. "Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - добавил политик.

А.Лукашенко уже второй раз в этом году встречается с В.Медведчуком. Первая встреча прошла в середине января.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОЛИТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]