Лукашенко второй раз за три месяца встретился с украинским политиком Медведчуком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в четверг с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В начале встречи А.Лукашенко поинтересовался, как В.Медведчук оценивает перспективу развития событий на Украине.
Украинский политик отметил, президент А.Лукашенко точно предсказал победителей первого тура выборов президента Украины.
"Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил В.Медведчук.
Он напомнил, что уже тогда президент Белоруссии предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. "Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - добавил политик.
А.Лукашенко уже второй раз в этом году встречается с В.Медведчуком. Первая встреча прошла в середине января.
Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини
Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»