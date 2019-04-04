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Транспорт и связь 04.04.2019 15:57

Узбекистан присоединился к ж/д коридору Китай-Казахстан-Туркмения-Иран

Узбекистан присоединился к железнодорожному коридору Китай-Казахстан-Туркмения-Иран, являющемуся частью международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщила пресс-служба "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ).

"Поток контейнерных грузов увеличился, особенно в Узбекистан и через станцию Болашак в Иран, с присоединением Узбекистана коридор становится значительно короче", - сказал на встрече представителей железнодорожных администраций этих пяти стран в Алма-Ате первый заместитель председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, объем перевозок по коридору Китай-Казахстан-Туркмения-Иран в 2018 году составил 1 тыс. TEU (контейнер в 20-футовом эквиваленте).

"Для развития транзитных грузов из Китая в наши страны и в других направлениях важно выработать приемлемые тарифные и другие условия", - сказал К.Альмагамбетов.

В ходе переговоров отмечена важность своевременной доставки грузов для наращивания перевозок. В этой связи особое внимание уделяется удовлетворению спроса на фитинговые платформы. Стороны обязались совместно обеспечить в полном объеме грузоотправителей подвижным составом.

На встрече обсуждены вопросы привлечения дополнительных грузов на маршрут ИРИ -КНР, организации регулярных контейнерных сервисов и установления тарифных условий по коридору Китай - Казахстан - Узбекистан- Туркменистан - Иран на 2019 год для груженых контейнеров. Сообщается также, что с апреля текущего года запускается регулярный фидерный сервис по маршруту Актау - Алят.

По итогам встречи стороны также согласовали комплексные тарифные ставки.

Общая протяженность маршрута Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран составляет около 10 тысячи километров. Общее время в пути составляет около двух недель, что вдвое быстрее, чем морским путем, на который уходит 25-30 суток.

Железнодорожный маршрут Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран является первым логистическим решением в скоростной доставке грузов от побережья Восточного Китая на рынки Персидского залива. По Туркменистану, исходя из потребностей поставщиков и перевозчиков, предусмотрено два маршрута следования от Серхетяка: до Серахса, к юго-восточной границе с Ираном, или до Акяйла и оттуда на север Ирана.

Создание данного транспортно-транзитного коридора стало возможным после строительства международной железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Дорога была открыта в декабре 2014 года при участии глав государств Казахстана, Туркменистана и Ирана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, УЗБЕКИСТАН, ЖЕЛДОРОГА


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