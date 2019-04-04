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Внешняя политика 04.04.2019 15:58

Глава МИД Азербайджана заявил о необходимости правильного толкования принципов международного права

Баку и Брюссель ведут диалог по вопросам безопасности с целью решения имеющихся трудностей, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В частности, нам хотелось бы определиться с тем, какую политическую поддержку мы может оказать нашему партнерству в вопросах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и в других похожих вопросах», - отметил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, весь мир серьезно озабочен, в том числе, и масштабами незаконной миграции. «В этой связи особенно хотелось бы отметить, что безуспешность усилий в направлении ликвидации результатов нарушения принципов международного права, а также неверное толкование и селективный подход к этим принципам в контексте урегулирования конфликтов, нарушают европейские устои. Считаю, что если Европейский Союз развивает политику добрососедства и вкладывает большие политические и финансовые инвестиции в другие государства региона, то, конечно, необходимо придерживаться определенных правил», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, ПОДХОДЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]