Глава МИД Азербайджана заявил о необходимости правильного толкования принципов международного права

Баку и Брюссель ведут диалог по вопросам безопасности с целью решения имеющихся трудностей, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В частности, нам хотелось бы определиться с тем, какую политическую поддержку мы может оказать нашему партнерству в вопросах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и в других похожих вопросах», - отметил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, весь мир серьезно озабочен, в том числе, и масштабами незаконной миграции. «В этой связи особенно хотелось бы отметить, что безуспешность усилий в направлении ликвидации результатов нарушения принципов международного права, а также неверное толкование и селективный подход к этим принципам в контексте урегулирования конфликтов, нарушают европейские устои. Считаю, что если Европейский Союз развивает политику добрососедства и вкладывает большие политические и финансовые инвестиции в другие государства региона, то, конечно, необходимо придерживаться определенных правил», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев