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СНГ 04.04.2019 18:20

Кандидат в президенты Украины Зеленский собирается разрешить конфликт в Донбассе дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

Вышедший во второй тур выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что первым его указом в случае победы на выборах будет план по внедрению на Украине "подлинного народовластия".

Кроме того он считает, что решить вопрос с Донбассом можно дипломатией, экономическим ростом и путем укрепления украинской армии.

В рамках проекта "Президент UA" интернет-издания "Радио Свобода" В.Зеленский ответил на 25 вопросов, которые были поставлены всем кандидатам президентской кампании 2019 года.

Так, на вопрос, "Каким будет ваш первый указ в должности президента Украины в случае победы на выборах", В.Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"".

Отвечая на вопрос о том, какие три страны, по его мнению, являются главными стратегическими партнерами Украины, кандидат в президенты ответил: "Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях".

В.Зеленский также сказал, что "Крым - это Украина", а на востоке Украины весной 2014 года "у нас "отжали" нашу территорию". "Но это временно", - добавил кандидат в президенты.

По его словам, войну на Донбассе остановить невозможно - "в войне ты или проиграешь, или выиграешь". "Мы можем победить дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", - подчеркнул В.Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]