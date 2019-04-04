Кандидат в президенты Украины Зеленский собирается разрешить конфликт в Донбассе дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

Вышедший во второй тур выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что первым его указом в случае победы на выборах будет план по внедрению на Украине "подлинного народовластия".
Кроме того он считает, что решить вопрос с Донбассом можно дипломатией, экономическим ростом и путем укрепления украинской армии.
В рамках проекта "Президент UA" интернет-издания "Радио Свобода" В.Зеленский ответил на 25 вопросов, которые были поставлены всем кандидатам президентской кампании 2019 года.
Так, на вопрос, "Каким будет ваш первый указ в должности президента Украины в случае победы на выборах", В.Зеленский ответил: "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"".
Отвечая на вопрос о том, какие три страны, по его мнению, являются главными стратегическими партнерами Украины, кандидат в президенты ответил: "Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях".
В.Зеленский также сказал, что "Крым - это Украина", а на востоке Украины весной 2014 года "у нас "отжали" нашу территорию". "Но это временно", - добавил кандидат в президенты.
По его словам, войну на Донбассе остановить невозможно - "в войне ты или проиграешь, или выиграешь". "Мы можем победить дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", - подчеркнул В.Зеленский.
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