Спецслужба Афганистана задержала в стране 16 членов ИГИЛ

Оперативники Главного управления нацбезопасности Афганистана задержали в стране 16 членов "Исламского государства" , сообщили в четверг в пресс-центре афганской спецслужбы.
Шесть игиловцев были схвачены в ходе рейда в Кабуле, задержанные занимались пропагандой "Исламского государства" в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и Telegram, говорится в сообщении.
"Задержанные признались в создании сотен фальшивых аккаунтов и участии в вербовке новых членов группировки", - отмечается в сообщении.
Еще 10 боевиков ИГИЛ были арестованы в восточной афганской провинции Нангархар при попытке переправить12,5 тонн взрывчатки, сообщает ГУНБ Афганистана.
Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини
Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»