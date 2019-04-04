Спецслужба Афганистана задержала в стране 16 членов ИГИЛ

Оперативники Главного управления нацбезопасности Афганистана задержали в стране 16 членов "Исламского государства" , сообщили в четверг в пресс-центре афганской спецслужбы.

Шесть игиловцев были схвачены в ходе рейда в Кабуле, задержанные занимались пропагандой "Исламского государства" в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и Telegram, говорится в сообщении.

"Задержанные признались в создании сотен фальшивых аккаунтов и участии в вербовке новых членов группировки", - отмечается в сообщении.

Еще 10 боевиков ИГИЛ были арестованы в восточной афганской провинции Нангархар при попытке переправить12,5 тонн взрывчатки, сообщает ГУНБ Афганистана.