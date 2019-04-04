Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны

Американская администрация лжет, когда говорит, что выводит свои войска с сирийской территории, заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Администрация США лжет в том, что касается вывода американских войск, которые незаконно размещены на территории Сирии", - приводит государственное агентство САНА слова главы МИД САР.

При этом в сообщении не уточняется, в чем именно, по мнению сирийской стороны, заключается ложь.

В.Муаллем отметил, что война против терроризма в Сирии не закончена, а "заговор против Сирии продолжается путем военной агрессии и экономической блокады с целью затянуть кризис в интересах Израиля".

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на совместной конференции в Дамаске со своим сирийским коллегой, сказал, что действия Вашингтона в отношении Дамаска похожи на то, что предпринимают США в отношении Каракаса.

"Я согласен с господином Муаллемом в том, что американский заговор против обеих стран (Сирии и Венесуэлы - ИФ) одинаков", - сказал Х.Арреаса. По его мнению, венесуэльский и сирийский народы выйдут победителями в "противостоянии империализму и американским заговорам".

Говоря о действиях Вашингтона, венесуэльский министр задался вопросом, почему США не стремятся к диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Правительство США говорит о военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, оно также говорит, что все варианты (действий - ИФ) рассматриваются. Но возникает вопрос, почему среди этих вариантов нет такого, как диалог", - добавил Х.Арреаса.

В декабре 2018 года Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

"Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.