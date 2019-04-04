Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны

Американская администрация лжет, когда говорит, что выводит свои войска с сирийской территории, заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Администрация США лжет в том, что касается вывода американских войск, которые незаконно размещены на территории Сирии", - приводит государственное агентство САНА слова главы МИД САР.
При этом в сообщении не уточняется, в чем именно, по мнению сирийской стороны, заключается ложь.
В.Муаллем отметил, что война против терроризма в Сирии не закончена, а "заговор против Сирии продолжается путем военной агрессии и экономической блокады с целью затянуть кризис в интересах Израиля".
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на совместной конференции в Дамаске со своим сирийским коллегой, сказал, что действия Вашингтона в отношении Дамаска похожи на то, что предпринимают США в отношении Каракаса.
"Я согласен с господином Муаллемом в том, что американский заговор против обеих стран (Сирии и Венесуэлы - ИФ) одинаков", - сказал Х.Арреаса. По его мнению, венесуэльский и сирийский народы выйдут победителями в "противостоянии империализму и американским заговорам".
Говоря о действиях Вашингтона, венесуэльский министр задался вопросом, почему США не стремятся к диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле.
"Правительство США говорит о военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, оно также говорит, что все варианты (действий - ИФ) рассматриваются. Но возникает вопрос, почему среди этих вариантов нет такого, как диалог", - добавил Х.Арреаса.
В декабре 2018 года Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.
"Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Совет НАТО заявляет об угрозах со стороны России и терроризма
Тема покупки Турцией С-400 будет обсуждаться "на полях" встречи НАТО в США, считает Столтенберг
Вероятность Brexit без соглашения возрастает - зампред Еврокомиссии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»