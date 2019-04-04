ООН просит Азербайджан увеличить число миротворцев в Южном Судане

ООН попросил Азербайджан увеличить контингент военнослужащих в миротворческих миссиях, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

По словам министра, с просьбой об увеличении контингента азербайджанских миротворцев выступил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям – руководитель Департамента миротворческих операций Жан-Пьер Лакруа в ходе встречи с З.Гасановым на полях министерской конференции ООН по поддержанию мира на уровне министров обороны в Нью-Йорке в конце марта.

«В ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН (Ж-П.Лакруа – ИФ) мы провели детальную беседу. Они обратились к нам за дополнительной военной силой. Естественно, это политический вопрос. Проанализировав все это, я письменно отрапортую президенту, верховному главнокомандующему вооруженными силами Азербайджана Ильхаму Алиеву. Решение будет за президентом», - сказал З.Гасанов в интервью государственному телеканалу АзТВ.

Между тем, как удалось узнать агентству «Интерфакс-Азербайджан» из военных источников, речь идет об увеличении контингента миротворцев в Южном Судане.

«ООН просит увеличить число военнослужащих для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом организации в Южном Судане», - сказал собеседник агентства.

При этом, он не стал уточнять насколько увеличится контингент азербайджанских миротворцев в Южном Судане.

Как сообщалось ранее, 23 января 2019 года Азербайджан направил двух офицеров в Южный Судан в качестве наблюдателя для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН.

Парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.

В составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Ф.Исазаде