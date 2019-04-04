Баку надеется до лета начать имплементацию документа о Приоритетах партнерства с ЕС – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров надеется на имплементацию документа о приоритетах партнерства между Баку и Евросоюзом до начала лета.
«У нас имеется краткий, но всеобъемлющий документ о приоритетах партнерства между ЕС и Азербайджаном, который показывает, что для нас важно и куда должно продвигаться наше партнерство. Это подчеркивает о приоритетах, о фокусе», - заявил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.
Он подчеркнул необходимость обеспечения механизма по указанному вопросу.
«Могу сказать, что Азербайджан имеет дальновидный подход в этом вопросе, и мы поделились с ЕС нашим первичным видением. В скором времени мы ознакомим вас с нашим текстом, надеясь на начало практической имплементации по нему до начала лета», - отметил глава МИД.
Он выразил надежду на эффективное сотрудничество в дальнейшем. «Такой подход положительно отразится на наших долгосрочных отношениях», - отметил Э.Мамедъяров.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Р.Бабаев
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