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Внешняя политика 04.04.2019 16:58

Баку надеется до лета начать имплементацию документа о Приоритетах партнерства с ЕС – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров надеется на имплементацию документа о приоритетах партнерства между Баку и Евросоюзом до начала лета.

«У нас имеется краткий, но всеобъемлющий документ о приоритетах партнерства между ЕС и Азербайджаном, который показывает, что для нас важно и куда должно продвигаться наше партнерство. Это подчеркивает о приоритетах, о фокусе», - заявил Э.Мамедъяров в четверг в Брюсселе на 16-м заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Он подчеркнул необходимость обеспечения механизма по указанному вопросу.

«Могу сказать, что Азербайджан имеет дальновидный подход в этом вопросе, и мы поделились с ЕС нашим первичным видением. В скором времени мы ознакомим вас с нашим текстом, надеясь на начало практической имплементации по нему до начала лета», - отметил глава МИД.

Он выразил надежду на эффективное сотрудничество в дальнейшем. «Такой подход положительно отразится на наших долгосрочных отношениях», - отметил Э.Мамедъяров.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]