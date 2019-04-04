Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиевы распорядился о выделении 0,5 млн манатов на укрепление материально-технической базы (МТБ) Национального паралимпийского комитета.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Н.Аббасова
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