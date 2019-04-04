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Спорт 04.04.2019 17:01

Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиевы распорядился о выделении 0,5 млн манатов на укрепление материально-технической базы (МТБ) Национального паралимпийского комитета.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМИТЕТ, ПАРАЛИМПИЙСКИЙ, МТБ


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Паралимпийский комитет Азербайджана получит из госбюджета 0,5 млн манатов на укрепление МТБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]