Сгоревший ТЦ Diglas будет разрушен - МЧС

Торговый центр «Diglas» получивший повреждения конструкций после пожара не подлежит восстановлению, сообщает министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана.
«Согласно заключению специалистов, ТЦ «Diglas», получивший повреждения конструкций после пожара не подлежит восстановлению. В связи с этим ТЦ будет разрушен», - отмечается в сообщении.
Пожар в ТЦ «Diglas» произошел утром 26 марта.
Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.
По информации главы МЧС, пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ.
По данным министерства экономики, от пожара пострадали 441 предприниматель.
Б.Рустамбеков
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