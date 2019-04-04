Пресс-релиз

26 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку
состоится мероприятие, посвященное второй годовщине интернет-сайта для
преподавателей и учителей русского языка и литературы uchitelrusdili.ru.
Начало – в 19:00 часов.
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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