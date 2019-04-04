Пресс-релиз

26 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку

состоится мероприятие, посвященное второй годовщине интернет-сайта для

преподавателей и учителей русского языка и литературы uchitelrusdili.ru.

Начало – в 19:00 часов.

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов