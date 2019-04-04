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Карабахский конфликт 04.04.2019 17:35

Глава Минобороны Азербайджана обещает встретиться с армянским коллегой в Ереване в случае начала новой войны за Карабах

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что в случае начала войны с Арменией, его встреча с армянским коллегой Давидом Тонояном состоится в Ереване.

Ранее Д.Тоноян в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, заявил, что переформулировал формат «территории в обмен на мир», на прямо противоположное - «новая война за новые территории».

«Когда я услышал это (заявление – Д.Тонояна – ИФ), то сказал, как было бы здорово, если бы они действительно перешли в наступление. Тогда у меня была бы возможность встретиться с ним в Ереване»,- сказал З.Гасанов в интервью государственному телеканалу АзТВ.

Министр подчеркнул, что «говорить можно многое, но нужно еще и стоять за этими словами». По его словам, военнослужащие не должны разбрасываться пустыми словами.

«Тоноян не военнослужащий и, скорее всего, не владеет информацией о возможностях возглавляемой им армии. У них нет на это возможностей. А если они используют все свои возможности, то получат в 3-4 раза больше, чем в апреле 2016 года. Я об этом мечтаю и с нетерпением жду этого момента», - добавил З.Гасанов.

Глава оборонного ведомства отметил, что заявления Д.Тонояна направлены на отвлечение армянского общества от внутренних социально-экономических проблем.

«До него (Д.Тонояна – ИФ), когда клянчили, говорили, что дайте деньги, купим лопатки, турки идут на нас. Эти же (новое правительство Армении – ИФ), хотят чуть больше денег. Говорят, дайте денег, купим не лопатки, а современное оружие, чтобы напасть на азербайджанцев. Я с полной уверенностью говорю, что у Армении и ее армии для того, чтобы напасть на Азербайджан, нет ни экономических, ни достаточных военных возможностей. Сейчас уже не 1990-е годы»,- подчеркнул министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОТВЕТ


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