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ТЭК 04.04.2019 17:50

Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов

Белоярская АЭС планирует во втором полугодии 2024 года ввести в эксплуатацию комплекс переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) энергоблоков N1, N2 и N3, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе станции.

Предполагается, что строительство комплекса начнется в 2021 году. Инвестиции в проект не уточняются.

Передача жидких радиоактивных отходов ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" для окончательной изоляции намечена на 2026 год, когда будет накоплена партия ЖРО для перевозок.

Как сообщается в корпоративном издании Белоярской АЭС, комплекс переработки ЖРО уже существует на площадке энергоблока N4 с реактором БН-800, он изначально был "встроен" в проект нового блока. Проекты энергоблоков N1, N2 и N3 создавались в советские годы, для них комплекс переработки ЖРО не был предусмотрен. Поэтому сейчас возникла необходимость построить его дополнительно.

"Окончательно остановленные энергоблоки N1, N2 постепенно освобождают от материалов, накопившихся за всю историю их существования. Например, с позапрошлого года вывозится на переработку на ПО "Маяк" отработавшее ядерное топливо. Жидких радиоактивных отходов первой очереди БАЭС также накопилось немало. Пока все они безопасно хранятся на территории БАЭС в специальных емкостях-хранилищах. Их дальнейший путь - передача "Национальному оператору РАО" для окончательной изоляции", - говорится в публикации.

До начала строительства комплекса будут выполнены предусмотренные законодательством мероприятия: оценка воздействия на окружающую среду, государственная экологическая экспертиза объекта.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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Тэги: РОССИЯ, АЭС, ОТХОДЫ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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