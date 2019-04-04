Полтонны кокаина обнаружены в супермаркетах на северо-востоке Германии

Полиция Германии изъяла полтонны кокаина, которые находились в супермаркетах в федеральной германской земле Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке страны, сообщает в четверг немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".
"Я уверен, что это самое большое количество кокаина, которое когда-либо было найдено на территории земли Мекленбург-Передняя Померания", - приводит издание слова пресс-секретаря местного отделения полиции по борьбе с преступностью.
По данным издания, партии запрещенного наркотика были найдены в шести магазинах, а также на одном из продовольственных складов. Кокаин был спрятан в коробках с бананами, доставленных из Латинской Америки. Стоимость изъятого полицией наркотика составляет несколько миллионов евро.
Немецкое агентство ДПА отмечает, что цена за грамм кокаина на черном рынке в Германии составляет около 50 евро, однако цена разнится в зависимости от города, где кокаин нелегально продается, а также от чистоты наркотика.
Ранее на территории Мекленбург-Передней Померании уже находили кокаин в коробках с фруктами, однако найденная в четверг партия стала рекордной для этой федеральной земли.
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