Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2019 17:56

Полтонны кокаина обнаружены в супермаркетах на северо-востоке Германии

Полиция Германии изъяла полтонны кокаина, которые находились в супермаркетах в федеральной германской земле Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке страны, сообщает в четверг немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

"Я уверен, что это самое большое количество кокаина, которое когда-либо было найдено на территории земли Мекленбург-Передняя Померания", - приводит издание слова пресс-секретаря местного отделения полиции по борьбе с преступностью.

По данным издания, партии запрещенного наркотика были найдены в шести магазинах, а также на одном из продовольственных складов. Кокаин был спрятан в коробках с бананами, доставленных из Латинской Америки. Стоимость изъятого полицией наркотика составляет несколько миллионов евро.

Немецкое агентство ДПА отмечает, что цена за грамм кокаина на черном рынке в Германии составляет около 50 евро, однако цена разнится в зависимости от города, где кокаин нелегально продается, а также от чистоты наркотика.

Ранее на территории Мекленбург-Передней Померании уже находили кокаин в коробках с фруктами, однако найденная в четверг партия стала рекордной для этой федеральной земли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОКАИН, ОБНАРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Берлинские супермаркеты Aldi по ошибке получили 140 кг кокаина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]