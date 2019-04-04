Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров

Азербайджанский AccessBank ввел должность генерального директора в структуру руководства, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению на должность генеральных директоров назначены Эльшан Пирмалыев и Натиа Берия.

"До этого Э.Пирмалыев занимал должность исполнительного директора по бизнесу и розничным клиентам, а Н.Берия подключилась к команде AccessBank из компании Inspiring Development GmbH, где работала старшим банкиром", - говорится в сообщении.

Кроме того банк увеличил число исполнительных директоров. "Вагиф Бабаев назначен исполнительным директором по малым и средним бизнес-клиентам, Гюнай Джалилова - исполнительным директором по корпоративному банкингу и маркетингу, Фарида Пирвердиева - исполнительным директором по финансам и международным отношениям, Сабухи Сулейманлы - исполнительным директором по финансовой реструктуризации и восстановлению кредитов. До этого назначения В.Бабаев и С.Сулейманлы возглавляли одноименные департаменты", - отмечено в сообщении.

Согласно информации банка, на новой позиции Г.Джалилова будет курировать такие структурные подразделения, как департаменты корпоративного банкинга и маркетинга, а также центр по связи с клиентами, а Ф.Пирвердиева - международные отношения, финансовую отчетность и казначейство.

"Таким образом, вместе с Низами Гадировым, который курирует управление рисками, и Эльшаном Гаджиевым, ответственным за финансовый блок, количество исполнительных директоров банка увеличилось до шести", - говорится в сообщении банка.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

А.Мамедов