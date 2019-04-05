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Дальнее зарубежье 05.04.2019 11:46

Samsung оценивает падение прибыли в первом квартале в 60%

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает сокращения операционной прибыли примерно на 60% в годовом выражении в первом квартале 2019 года из-за слабого спроса на чипы памяти, говорится в пресс-релизе компании.

По предварительным данным, ее операционная прибыль в январе-марте составила 6,2 трлн вон ($5,5 млрд) против 15,64 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Выручка, согласно предварительной оценке, сократилась на 14%, до 52 трлн вон.

Аналитики прогнозируют прибыль компании в размере 6,8 трлн вон при выручке в 53 трлн вон.

Ранее Samsung уже предупреждал о том, что падение цен на микрочипы, используемые в картах памяти, оказалось больше, чем ожидалось.

Вместе с тем компания сообщила, что спрос на новый флагманский смартфон Galaxy S10, поступивший в продажу 8 марта, достиг рекордной отметки в истории. По оценкам аналитиков Susquehanna, в текущем году Samsung может продать 38 млн таких смартфонов против 33 млн в первый год выпуска предыдущего флагмана, Galaxy S9.

Акции Samsung дешевеют на 0,2% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 21%, до 309 трлн вон ($270 млрд).

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Тэги: КОРЕЯ, SAMSUNG, ПРИБЫЛЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]