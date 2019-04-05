В Азербайджане планируют принять в новой редакции закон, регламентирующий вопросы стандартизации

В Азербайджане планируют принять закон "О стандартизации" в новой редакции.
Проект законопроекта обсуждался в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Законопроект включает пять разделов и 26 статей. Документ определяет цели и принципы стандартизации, подготовку, принятие и применение нормативных документов в сфере стандартизации, источники финансирования деятельности в сфере стандартизации и другие вопросы.
Согласно проекту, закон будет отличать государственные стандарты и первичные государственные стандарты.
Первичные государственные стандарты будут подготавливаться для новых инновационных продуктов, услуг, процессов и систем управления. Подобные госстандарты будут выдаваться сроком на два года.
В проекте указано, что государственные стандарты будут маркироваться знаком AZS.
Закон, в случае его принятия на пленарном заседании Милли Меджлиса, вступит в силу через 90 дней после публикации.
А.Мамедов
Азербайджан хочет мирно решить карабахский конфликт, но продолжит наращивать военную мощь - Алиев
Президент Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана
Позиция Азербайджана по карабахскому урегулированию остается прежней - Алиев
Госагентство по туризму Азербайджана откроет в 2019 году представительства в Иране и Франции
В Баку начала действовать единая туристическая карта Bakucard
Кабмин Азербайджана утвердил водительские права нового образца
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Путин и Эрдоган обсудят 8 апреля реализацию меморандума по Идлибу и планы США по выводу войск из Сирии - Ушаков
Карлос Гон останется под арестом минимум до 14 апреля
Инициатива Туска о продлении на год срока Brexit направлена и на защиту интересов ЕС - источник
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»