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Бизнес и законодательство 05.04.2019 11:32

В Азербайджане планируют принять в новой редакции закон, регламентирующий вопросы стандартизации

В Азербайджане планируют принять закон "О стандартизации" в новой редакции.

Проект законопроекта обсуждался в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Законопроект включает пять разделов и 26 статей. Документ определяет цели и принципы стандартизации, подготовку, принятие и применение нормативных документов в сфере стандартизации, источники финансирования деятельности в сфере стандартизации и другие вопросы.

Согласно проекту, закон будет отличать государственные стандарты и первичные государственные стандарты.

Первичные государственные стандарты будут подготавливаться для новых инновационных продуктов, услуг, процессов и систем управления. Подобные госстандарты будут выдаваться сроком на два года.

В проекте указано, что государственные стандарты будут маркироваться знаком AZS.

Закон, в случае его принятия на пленарном заседании Милли Меджлиса, вступит в силу через 90 дней после публикации.

А.Мамедов

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Тэги: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]