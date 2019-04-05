В Азербайджане планируют принять в новой редакции закон, регламентирующий вопросы стандартизации

В Азербайджане планируют принять закон "О стандартизации" в новой редакции.

Проект законопроекта обсуждался в пятницу на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Законопроект включает пять разделов и 26 статей. Документ определяет цели и принципы стандартизации, подготовку, принятие и применение нормативных документов в сфере стандартизации, источники финансирования деятельности в сфере стандартизации и другие вопросы.

Согласно проекту, закон будет отличать государственные стандарты и первичные государственные стандарты.

Первичные государственные стандарты будут подготавливаться для новых инновационных продуктов, услуг, процессов и систем управления. Подобные госстандарты будут выдаваться сроком на два года.

В проекте указано, что государственные стандарты будут маркироваться знаком AZS.

Закон, в случае его принятия на пленарном заседании Милли Меджлиса, вступит в силу через 90 дней после публикации.

А.Мамедов