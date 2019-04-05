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СНГ 05.04.2019 12:20

Юбилейный сезон развода караулов президентского полка открывается в Кремле

Первая в 2019 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоится в Кремле в субботу, 13 апреля.

Как сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, церемония по традиции стартует в полдень на Соборной площади Московского Кремля.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В прошлом году элитный полк отметил свое 82-летие.

Традиционно развод караулов проводится в Кремле в теплое время года - с мая по сентябрь, но, как поясняли в ФСО, сроки сезона развода караулов могут быть расширены, если позволяют погодные условия.

Нынешний сезон развода караулов станет 15-м по счету.

В рамках церемониала гвардейцы выполняют различные перестроения - фигуры "крест" (символизирует знак отличия Президентского полка), "квадрат", "круг", "ступени", а также строевые приемы с оружием. Специальные строевые приемы и зрелищные элементы включены и в выступление знаменной группы.

Весьма красочным из года в год остается выступление Кавалерийского почетного эскорта: наездники на лошадях тракененской, ганноверской и русской верховой пород демонстрируют фигуры "восьмерка", "мельница", "цепочка", приемы со штатным холодным оружием.

Во время выступления гвардейцев и кавалеристов звучат старинные марши и сигналы, входивший в репертуар военных оркестров русской армии еще с ХVIII века. Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.

Одно из выступлений бывает приурочено к международному Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. Вместе с военнослужащими Президентского полка в представлении принимают участие юные всадники из Кремлевской школы верховой езды, выступающие на пони.

Подавляющее большинство военнослужащих Роты специального караула, которые участвуют в церемонии, проходят в Президентском полку военную службу по призыву с осени предыдущего года. Они представляют разные регионы России. Программу церемонии срочники осваивают меньше чем за три месяца.

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Тэги: МОСКВА, КРЕМЛЬ, КАРАУЛ, РАЗВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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