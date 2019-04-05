Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2014-2018гг обеспечили возврат в бюджет около 70 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в 2018 году провела 53 аудиторские проверки и 5 аналитических мероприятий, заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

«В результате проверок было выявлено в общей сложности 714 различных нарушений. Больше всего нарушений было связано с несоблюдением требований бюджетного законодательства, законодательства в сфере бухучета и при проведении госзакупок и нарушений», - сказал В.Гюльмамедов в пятницу в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета палаты о деятельности в 2018 году.

По его словам, общий объем средств, охваченных в ходе проверок и аналитических мероприятий в 2018 году, составил 9,3 млрд манатов, что на 15,7% меньше, чем в 2017 году.

«По итогам проверок, проведенных в 2018 году, в госбюджет восстановлены средства в размере 22,3 млн 214,9 тыс. манатов, $225,6 тыс., 52,2 тыс. евро и 27,4 тыс. швейцарских франков», - сказал В. Гюльмамедов.

Кроме того, по словам председателя Счетной палаты, 472,4 тыс. манатов были восстановлены на счетах различных организаций, еще 732,2 тыс. манатов – на счету Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В целом, в 2014-2018гг проверки, проведенные Счетпалатой, позволили восстановить средства на сумму 72,1 млн манатов, из которых 69,5 млн манатов – в госбюджет, 2,6 млн манатов – в ГФСЗ, 2,2 млн манатов – на счетах предприятий», отметил В. Гюльмамедов.

А.Мамедов