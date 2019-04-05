CNOOC в 2019г может увеличить импорт СПГ на 20%

Крупнейший импортер сжиженного природного газа (СПГ) в Китае - CNOOC - в 2018 году импортировала около 25 млн тонн СПГ, в текущем году, возможно, увеличит закупку до порядка 30 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в кулуарах СПГ-саммита.

Он отметил, что текущая мощность терминалов по приему СПГ компании составляет 45 млн тонн, однако уровень использования мощностей варьируется в зависимости от времени года. Кроме того, сказал он, согласно законодательству, CNOOC должна предоставить доступ к своим терминалам для третьих лиц - порядка 7 млн т/г.

По словам представителя компании, в настоящее время CNOOC строит еще пять терминалов общей мощностью порядка 6 млн т/г, которые будут готовы к приему примерно через 2 года.

Согласно материалам CNOOC, в 2018 году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ (на 40% больше, чем годом ранее). Ожидается, что в 2019 году импорт СПГ вырастет до 60 млн тонн, в 2020 году - до 70 млн тонн, в 2025 году составит 83 млн тонн, а в 2030 году достигнет почти 90 млн тонн в год.