Молдoвa приступила к реализации программы предоставления своего гражданства в обмен на инвестиции

Президент Молдовы Игорь Додон подписал первый указ о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции. Документ опубликован в пятницу в "Официальном мониторе".
В указе не указано имя нового обладателя гражданства Республики Молдова и лишь отмечается, что гражданство предоставляется "на основании идентификационных данных №SP/01/2018".
В администрации президента Молдовы "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет о первом случае предоставления молдавского гражданства в обмен на инвестиции.
Соответствующая программа получения гражданства взамен инвестиций была принята в 2018 году правительством, рассчитывающим таким образом привлечь в республику в ближайшие пять лет не менее 1,3 млрд евро. Согласно ей, иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум 100 тыс. евро или инвестируют 250 тыс. евро в стратегически важную сферу бизнеса.
Программа продвигается международным консорциумом, отобранным в ходе открытого конкурса. В его составе - MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd.
Власти обещали, что гражданство Молдовы в обмен на инвестиции будет предоставляться лишь заявителям, отвечающим лучшим международным стандартам. Предварительно заявители проходят проверку экономической и финансовой репутации, в четыре этапа, в том числе через посредство Интерпола и спецслужб Молдовы.
Европейский союз со своей стороны подверг жесткой критике принятые в Молдовенововведения относительно предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По мнению ЕС, утвержденная программа содержит риски предоставления гражданства Молдовы лицам с сомнительным прошлым, а также гражданам, представляющим угрозу безопасности стране. Ряд экспертов утверждали, что при внедрении этой программы Молдова рискует лишиться безвизового режима со странами ЕС, который был введен с апреля 2014 года.
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