Нетаньяху и его союзники в преддверии выборов опережают альянс левых - опрос

Блок правых и религиозных партий Израиля по итогам выборов может с большим отрывом опередить соперников, пишет в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на результаты социологического опроса.

Согласно результатам опроса, блок сторонников Б.Нетаньяху может рассчитывать на 68 мест в 120-местном Кнессете, а левые партии получат 52 места.

В то же время непосредственно партия Б.Нетаньяху "Ликуд" немного уступит своему основному сопернику: опрос показал, что левый альянс "Кахоль-лаван" получит 28 мест, а "Ликуд" - только 27 мест. Минимальный порог в 3,25% голосов, согласно результатам, преодолеют еще 12 партий.

Опрос проводился исследовательской группой Smith Research среди свыше 1 тыс. респондентов.

Выборы в Израиле запланированы на 9 апреля.

После подведения итогов выборов президент Израиля проведет встречу с лидерами партий, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей, и на свое усмотрение выберет ту партию, которая, по его мнению, наиболее способна сформировать коалицию.