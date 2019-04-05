Нетаньяху и его союзники в преддверии выборов опережают альянс левых - опрос

Блок правых и религиозных партий Израиля по итогам выборов может с большим отрывом опередить соперников, пишет в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на результаты социологического опроса.
Согласно результатам опроса, блок сторонников Б.Нетаньяху может рассчитывать на 68 мест в 120-местном Кнессете, а левые партии получат 52 места.
В то же время непосредственно партия Б.Нетаньяху "Ликуд" немного уступит своему основному сопернику: опрос показал, что левый альянс "Кахоль-лаван" получит 28 мест, а "Ликуд" - только 27 мест. Минимальный порог в 3,25% голосов, согласно результатам, преодолеют еще 12 партий.
Опрос проводился исследовательской группой Smith Research среди свыше 1 тыс. респондентов.
Выборы в Израиле запланированы на 9 апреля.
После подведения итогов выборов президент Израиля проведет встречу с лидерами партий, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей, и на свое усмотрение выберет ту партию, которая, по его мнению, наиболее способна сформировать коалицию.
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