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Дальнее зарубежье 05.04.2019 13:05

Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск.

"Я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет, что Великобритания желает дальнейшего продления периода (для выхода из ЕС - ИФ)... Великобритания предлагает, чтобы этот период продлился до 30 июня 2019 года", - говорится в письме.

В письме, копию которого распространили британские журналисты, Т.Мэй в очередной раз заявляет, что лучшим вариантом Brexit является выход из ЕС с соглашением. Она отметила, что за все время британский парламент так и не смог определиться с тем, какой вариант Brexit его устраивает.

"Эта тупиковая ситуация не может продолжаться дальше...Поэтому правительство приняло решение о дальнейших действиях, чтобы найти консенсус в палате общин по правильному решению", - подчеркивает Т.Мэй.

Т.Мэй пояснила, что в настоящий момент британское правительство работает с оппозиционной лейбористской партией, чтобы найти консенсус по Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]