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Дальнее зарубежье 05.04.2019 13:45

Гутерриш прибыл на переговоры с Хафтаром, призывает к политическому решению конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в ливийский город Бенгази, занятый ливийской национальной армией Халифы Хафтара, сообщает в пятницу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Газета утверждает в Twitter, что в Бенгази А.Гутерриш должен встретиться лично с Х.Хафтаром.

Перед своей поездкой А.Гутерриш призывал к политическому решения для конфликта в Ливии.

"Я вылетаю из Триполи в Тобрук и Бенгази. Моя цель остается прежней: избежать военной конфронтации. Я подчеркиваю, что военного решения кризиса в Ливии нет, есть только политическое", - написал он в Twitter.

А.Гутерриш в четверг провел в Триполи переговоры с властями Ливии.

В четверг вечером командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек также недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ВИЗИТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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