Гутерриш прибыл на переговоры с Хафтаром, призывает к политическому решению конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в ливийский город Бенгази, занятый ливийской национальной армией Халифы Хафтара, сообщает в пятницу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
Газета утверждает в Twitter, что в Бенгази А.Гутерриш должен встретиться лично с Х.Хафтаром.
Перед своей поездкой А.Гутерриш призывал к политическому решения для конфликта в Ливии.
"Я вылетаю из Триполи в Тобрук и Бенгази. Моя цель остается прежней: избежать военной конфронтации. Я подчеркиваю, что военного решения кризиса в Ливии нет, есть только политическое", - написал он в Twitter.
А.Гутерриш в четверг провел в Триполи переговоры с властями Ливии.
В четверг вечером командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек также недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.
В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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