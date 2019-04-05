Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг составит 3,5% - ВБ

Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 3,3%, что на 0,3 процентных пункта меньше январского прогноза.
Согласно обновленному отчету банка по Европе и Центральной Азии, рост ВВП Азербайджана в 2020 году ускорится до 3,5% (+0,2 п.п. от январского прогноза), в 2021 году – до 3,7% (+1 п.п. от январского прогноза).
По прогнозам банка, в 2019-2021гг рост производства продукции АПК составит 3,4%, 3,5% и 3,7% соответственно, промпроизводства – 2,3%, 2,4% и 2,6%, в сфере услуг – 5,1%, 5% и 5,2%.
ВБ прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2019 году на уровне 2,8%, в 2020г – 3,2%, в 2021г – 3,3%.
Профицит счета текущих операций на 2019 год прогнозируется на уровне 12,5% ВВП, в 2020г – 13,1% ВВП, в 2021г – 13,4% ВВП.
«Увеличение экспорта природного газа приведет к экономическому росту в среднем на 3,5% в год в 2019-2021гг. Постепенное восстановление внутреннего спроса приведет к некоторому ускорению темпов инфляции, которая составит в среднем чуть выше 3% в год этот трехлетний период», - отмечается в отчете.
По оценкам ВБ отток капитала из Азербайджана будет оставаться на низком уровне. При этом в ВБ считают, что увеличение экспорта газа и сохранение экспорта нефти на стабильном уровне, обеспечат профицит счета текущих операций.
По оценкам банка, данная ситуация может привести к некоторому ослаблению денежно-кредитной политики в среднесрочный период.
«Устойчивый рост ВВП, дополнительные социальные трансферты и низкий уровень безработицы приведет к дальнейшему сокращению уровня бедности», - подчеркивается в отчете.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в 2019 году ожидает роста ВВП на уровне 3,6%, в 2020г – 3,8%, в 2021г – 3,6%.
В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%, среднегодовая инфляция – 2,3%.
А.Азизов
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