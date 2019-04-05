Главы МИД Азербайджана и РФ проведут в пятницу встречу в Москве

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров проведут в пятницу встречу в Москве.
«Встреча Э.Мамедъярова с российским коллегой С.Лавровым состоится 5 апреля в Москве»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что встреча пройдет на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Ф.Исазаде
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