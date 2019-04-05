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Внешняя политика 05.04.2019 12:45

Главы МИД Азербайджана и РФ проведут в пятницу встречу в Москве

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров проведут в пятницу встречу в Москве.

«Встреча Э.Мамедъярова с российским коллегой С.Лавровым состоится 5 апреля в Москве»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что встреча пройдет на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]