Наблюдательный совет VTB Bank (Azerbaijan) утвердил новый состав правления банка

Решением Наблюдательного совета VTB Bank (Azerbaijan) утвержден новый состав правления, говорится в пресс-релизе банка.

«Наблюдательный совет VTB Bank (Azerbaijan) назначил директора Департамента корпоративного бизнеса Ясина Джалилова и директора Департамента развития розничного бизнеса Дмитрия Галашева новыми членами правления банка», - отмечается в сообщении.

По информации банка, в качестве члена правления Я.Джалилов будет курировать направление корпоративного бизнеса (работу с клиентами сегмента МСБ, разработку продуктов, а также аналитику и отчетность).

Дм.Галашев будет отвечать за розничное направление бизнеса банка, в том числе продажи банковских продуктов, развитие сети и клиентского обслуживания, а также за развитие дистанционных каналов обслуживания розничных клиентов банка.

Я.Джалилов окончил университет «Хазар» по специальности «Международные экономические связи» и Бакинский институт социального управления и политологии. Имеет степень магистра Азербайджанской государственной нефтяной академии. Также получил степень МВА в высшем учебном заведении Великобритании “Warwick Business School”. В банковской сфере работает с 1996 года, занимал руководящие должности в Международном Банке Азербайджана. С 2018 года возглавляет департамент развития корпоративного бизнеса банка VTB Bank (Azerbaijan).

Дм.Галашев окончил Костромской технологический институт по специальности «инженер-экономист». В группе ВТБ работает с 2004 года, с 2017 года - в банке VTB Bank (Azerbaijan).

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Н.Аббасова